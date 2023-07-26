المبعوث الأمريكي يدلي بتصريحات جديدة بشأن المصالحة الوطنية الليبية

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بالأطراف الليبية الذين عملوا مع الاتحاد الافريقي وقيادة جمهورية الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية يوم 20 يوليو في العاصمة برازافيل.

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر.

وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تُقر أن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الليبيون.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “نأمل أن يُمهد اللقاء الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل يسمح لكل الليبيين بمختلف مشاربهم ومناطقهم بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة التي هي جد ضرورية لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع”.