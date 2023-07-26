كمين محكم من اللواء 444 يطيح بمشرف صفحة الكترونيّة (صور)

أفاد اللواء 444 قتال، عن تمكن الشّؤون الفنيّة باللّواء من الاطاحة والقبض على مشرف صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث يقوم بالتّشهير ببعض المواطنين وتنزيل صور لهم وابتزازهم.

وتمكنت مفرزةٌ من مفارزِ الْجَيْشِ اللّيبِي وبعد رصدٍ وتحرّي لمفرزة الشّؤون الفنيّة باللّواء 444 قِتال وفي كمينٍ محكم من إلقاء القبض على المدعو: (م، ي، ص) المشرف العام للصّفحة الالكترونيّة: ( عاجل ليبيا ) والذي يقوم بالتّشهير ببعض المواطنين وتنزيل صور لهم ونشرها عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وابتزازهم لدفع مبالغ ماليّة..

يُذكر أن المذكور تسبّب في إلحاق الضرر بالغير والتفرقة بين العائلات والذي سبّب أضرار إجتماعية كبيرة لهم..

وجاري التحقيق معه وإحالته لجهات الاختصاص لينال جزاءه..