مداهمة شقة والقبض على تاجر مخدرات يقود إلى أحد رؤوس تجارة الممنوعات في درنة

تمكن جهاز البحث الجنائي / فرع درنة من القبض على تاجر مخدرات قاد المحققون إلى أحد رؤوس تجارة الممنوعات ومصادرها الرئيسية في المدينة.

جاء ذلك بعد تلقي فرع الجهاز في درنة لمعلومات مصدرية تفيد بوجود مروج للمخدرات في شارع حشيشة بمدينة درنة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات بدأت عملية رصد المشتبه فيه بشكل دقيق إلي أن تم التأكد من المكان الذي يتخذه وكرا لترويج الممنوعات وهو شقة سكنية في إحدى الأبنية.

وبالتنسيق مع النيابة العامة جرى مداهمة الشقة والقبض على المتهم الذي كان برفقته شخص أخر تبين أنه مصدر لبعض الممنوعات التي يتاجر فيها المقبوض عليه وفق اعترافاته.

وخلال المداهمة أيضا تم ضبط عدد من الممنوعات المتمثلة في (50) قطعة حشيش معدة للبيع إضافة إلى قطعتين كبيرتين يقدران بحوالي نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش.

واعترف المقبوض عليه صاحب الشقة أيضا انه يحوز كمية أخرى من مخدر الحشيش يخزنها بمحل سكنه فتم انتقال أعضاء الفرع لتحريزها وضمها لباقي الممنوعات المضبوطة.

وجاء ضمن اعترافات المقبوض عليه صاحب الشقة أيضا اعترافه على المصدر الرئيسي للممنوعات وأحد أكبر رؤوس تجارة الجملة لتلك السموم في المدينة.

و بالتحري عن تاجر الجملة ذاك المذكور في الاعترافات وضع المحققون في فرع جهاز البحث الجنائي / درنة خطة محكمة تمثلت في استدراجه عبر التواصل معه من قبل عضو مكلف وايهامه بنية شراء كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وبعد الاتفاق بين المصدر (العضو المكلف من جهاز البحث الجنائي) والمطلوب الجديد وتحديد موعد للتسليم جرى مداهمة الشخص المطلوب وضبطه هو الآخر وكان بحوزته ثلاثة كيلو جرام من مخدر الحشيش وعدد من القطع الأخرى.