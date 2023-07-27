تفاصيل مثيرة في ضبط محررة عقود استخدم ختمها الرسمي بعديد من الوقائع

أفضي التعاون الأمني بين فروع ومكاتب جهاز البحث الجنائي إلى فك لغز واحدة من أكثر جرائم النصب والاحتيال والتزوير في مدينة بنغازي.

تلك الجرائم تمثلت في وجود ختم محرر عقود ذكر على مدى أشهر بعدة محاضر شرطة ضمن وقائع خطف وتوقيع مواطن ليتنازل عن عقار تحت التهديد ووقائع تزوير أخري تم بناء عليها بيع ممتلكات والتلاعب بإجراءاتها وتنازل على عقارات عدة مرات لعدة اشخاص دون أن تلغي العقود السابقة.

وبعد تكرار ورود ذات الختم في عدة قضايا أعطي رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح أحمد هويدي تعليماته المباشرة والفورية لمكتب مكافحة الجرائم المالية بالجهاز لمباشرة العمل لكشف تفاصيل الأمر.

وفور ذلك توصل المحققون بمكتب مكافحة الجرائم المالية إلى معلومات تؤكد أن الختم يتم استخدامه في عدة مكاتب محرري عقود متفرقة وعن طريق أشخاص أخرين لا يحملون الصفة الرسمية وغير مخولين بالعمل في مجال تحرير العقود.

وعلى الفور استدعى مكتب مكافحة الجرائم المالية بجهاز البحث الجنائي صاحبة الختم وهي محررة عقود من مدينة بنغازي إلا أنها لم تمتثل وذلك قبل ان ينجح جهاز البحث الجنائي / فرع الابيار في ضبطها بناء على تعليمات النيابة العامة.

وبإحالة المقبوض عليها للمكتب والاستدلال معها اعترفت بأن الختم يخصها فعلا كما أن الختم لم يكن بحوزتها وكان يعمل به شخص أخر لا يحمل صفة محرر عقود.

كما اعترفت بأن كل ذلك كان لغرض الحصول على مقابل مالي وأن إطراف التعاقدات والعقود والتوكيلات لا يحضرون أمامها بخلاف ما ينص عليه القانون.

كما أنها أيضا أقرت أن التوقيع والختم على العقود المبرمة يتم عن طريق الشخص الذي بحوزته الختم.

وضمن اقوالها قالت أيضا إنها طالبت بالختم في السابق ولكن زوجها أصر على بقائه لدى ذلك الشخص.

وفور ضبط المتهمة قام زوجها المذكور في الاعترافات باستلام الختم من الشخص الذي يستخدمه وإحضاره للمحققين بمكتب مكافحة الجرائم المالية بالجهاز.

وبتواصل العمل على ذات تم ضبط اقوال مساعد وشريك الشخص الذي كان يستخدم ذلك الختم.

وخلال الاستدلال معه اعترف أنه وشريكه كانوا يستخدمون الختم الخاص بمحررة العقود والتوقيع بدلا عنها فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الموقوفين وأحالتهم مع جميع المحاضر إلي النيابة العامة وإبلاغ فرع إدارة التفتيش القضائي بخصوص الختم المحرز.