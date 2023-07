شركة “شلمبرجير” الأمريكية تتسلم مفاتيح 3 آبار نفط

وقعت الشركة الوطنية لحفر آبار النفط التابعة لمؤسسة النفط مع شركة شلمبرجير الأمريكية، “عقد تسليم مفتاح” لحفر 3 آبار نفط في حقلي النسر والواحة.

وأكدت المؤسسة أن هذا النوع من العقود يوقَّع لأول مرة ويعدّ خطوة مهمة لتطوير القطاع النفطي.

وتعد “شلمبرجير” من أكبر شركات العالم المتخصصة بتقديم حلول تقنية وخدمات لآبار النفط والغاز.

وقالت المؤسسة إن هذا العقد يمثل خطوة مهمة في تنفيذ خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق خطة لزيادة إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.

ويُعد النفط المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، حيث يمثل نحو 90% من عائدات الدولة.

