أول تعليق ليبي رسمي على انقلاب النيجر

عبر رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة عن قلقه الشديد من الأحداث التي من شأنها أن تهدّد الاستقرار في النيجر الشقيق .

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، اليوم الخميس، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.

وأكد الدبيبة في بيان عن تمسك ليبيا بمبادئ الاتحاد الإفريقي الرافضة للتغييرات غير الدستورية للحكومات .

وقال البيان الليبي :”نضم صوتنا إلى الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في دعوتهما لعودة الاستقرار واستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية”.

ودعا البيان الليبي إلى وضع حد فورى لهذه التحركات العسكرية، التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار البيان الى ان هذه الأحداث تشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل

وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.

وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

بازوم ينحدر من قبيلة “أولاد سليمان” العربية، وكانت تربطه صداقة قوية وعلاقة شخصية متينة بالرئيس السابق محمدو يوسفو، إذ أسسا معا الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية قبل ثلاثين عامًا، وبعد عقدين من النضال، وصل الحزب إلى الحكم (2011)، فكان يوسفو هو الرئيس وبازوم هو رجل الثقة الذي أُسندت إليه حقيبتان وزاريتان شائكتان ومعقدتان، خلال السنوات العشر الماضية (الداخلية والخارجية).