مصادر: اعلان حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس

افادت مصادر محلية وعسكرية، اليوم الخميس، بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس جراء التطورات الاخيرة في البلاد.

ولم تشر المصادر إلى مزيد من التفاصيل حول سبب الاعلان عن حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، أصدر شعبان هدية المعروف بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة ثوار ليبيا سابقًا بيانًا حول ملابسات انطلاق انتفاضة الحزم والتغيير لانقاذ ليبيا نافيًا مايتردد عن اتباع الحراك لبعض التشكيلات المسلحة .

وبحسب البيان أكد الزاوي “نحن في طور الاستعداد وانطلاق انتفاضة الحزم والتغيير لانقاذ ليبيا خرجت علينا بعض الدعاوى ضد هذه الانتفاضة وبعض الملابسات منها ما هو عن حسن نية وقد يكون في ضبابية في المشهد ومنها ما هو عن سوء قصد مما اوقع اللبس عند الكثيرين”.

وأوضح الزاوي أن “حراك انقاذ ليبيا انتفاضة شعبية ليس لها اي اجندات غير الوطن لا داخلية ولا خارجية ولا استخباراتية ولا سياسية من قام بها نخبة من الليبيين من جملتهم من هم في هذا البيان ان اجتماعاتنا في تأسيس هذه الانتفاضة كانت علنية ليس فيها خفاء ولا سرية”.

وكانت مصادر مطلعة، أشارت إلى أن حراك “انتفاضة الحسم” الذي نظمه شعبان هدية المعروف بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة ثوار ليبيا سابقًا، ظاهره سلمي وباطنه مُسلح، مشيرةً إلى أن “خالد المشري سيكون بمثابة غطاء شرعي وسياسي للحراك الذي سيبدأ بتنظيم مظاهرات سلمية اليوم الخميس، في مُدن المنطقة الغربية لتحريك المدنيين نحو ميدان الشهداء”.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي من الحراك هو الإطاحة بحكومة الدبيبة أو إجراء تعديل وزاري يضم بعض الموالين للحراك، مشيرةً إلى أنه وبالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات سيتم إثارة بعض الفوضى، وستتدخل مجموعات مسلحة تُعلن انحيازها للحراك ومطالب المُتظاهرين، وأنها ستحميهم سلميًا من القمع.

وقالت المصادر أن “أسامة جويلي سيتدخل في الأحداث، عن طريق بعض الفصائل المُسلحة التابعة له في المنطقة الغربية، والمناوئة لحكومة الدبيبة، مثل معمر الضاوي، آمر الكتيبة 55 مشاة، وهيثم التاجوري، آمر اللواء 777″، مضيفةً أن “جويلي وبعض القادة الموالين له، تلقوا الدعم بالأسلحة النوعية وأسلحة الدفاع الجوي، من خليفة حفتر”.

وأضافت المصادر أن “الفصائل المُسلحة ستعمل على إقفال الطريق الرابط بين المطرد، امتدادًا إلى منطقة “العسة – رأس اجدير”، بغرض القضاء على محمد بحرون “الفار”، تمهيدًا للسيطرة على المناطق الخاضعة لنفوذه.