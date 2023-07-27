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بالوثائق.. محكمة شمال طرابلس تصدر اخطار بشأن رئيس ديوان المحاسبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أخطرت محكمة شمال طرابلس، البرلمان والنائب العام وهيئة الرقابة وأجهزة؛ الردع ودعم الاستقرار وإنفاذ القانون، بانعدام صفة خالد شكشك كرئيس لديوان المحاسبة.

وأشارت الوثائق أن شكشك تم تعيينه سنة 2013 والقانون نص على أن ولايته 3 سنوات تُجدد مرة واحدة، وقد انتهت الولاية ولم يُجدد وصدر بحقه قرار إقالة، حسب ليبيا برس.

ونبهت الى أن شكشك بضرورة الامتثال للأحكام الصادرة بشأن زوال صفته وإلا فأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

بالوثائق.. محكمة شمال طرابلس تصدر اخطار بشأن رئيس ديوان المحاسبة

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بالوثائق.. محكمة شمال طرابلس تصدر اخطار بشأن رئيس ديوان المحاسبة

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