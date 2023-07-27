البعثة الأممية تحذر مجلس النواب عقب اعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة

حذرت البعثة الأممية، مجلس النواب من الاستمرار في خارطة الطريق مطالبة باتفاق سياسي جديد وإدراج ملاحظات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي بالقوانين الانتخابية.

أبرز ماجاء في بيان البعثة الأممية حول موافقة مجلس النواب على خارطة الطريق :