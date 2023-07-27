البعثة الأممية تحذر مجلس النواب عقب اعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة

حذرت البعثة الأممية، مجلس النواب من الاستمرار في خارطة الطريق مطالبة باتفاق سياسي جديد وإدراج ملاحظات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي بالقوانين الانتخابية.
أبرز ماجاء في بيان البعثة الأممية حول موافقة مجلس النواب على خارطة الطريق :
- علمنا بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة .
- حذرنا مرارًا وتكرارًا من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.
- نحذر من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.
- باثيلي يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني.
- باثيلي يعمل من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد.
- العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة.
- أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي من شأنها يمكن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
- ليبيا تعاني بالأساس من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد.
- باثيلي يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف لتوصل لتسوية سياسية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير.
- قدمنا ملاحظاتنا إلى الأطراف الليبية الرئيسية بشأن الإطار القانوني للانتخابات.
- هذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات.
- نتوقع أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.
- نحذر من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الليبيين بإجراء انتخابات تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية.
- تجدد البعثة دعواتها إلى جميع الفاعلين الليبيين لاستخلاص العبر من الماضي والعمل معاً بروح من التوافق
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