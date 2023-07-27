الحويج يطلع على تقرير ديوان الحبوب الليبي

قالت حكومة الوحدة المؤقتة إن مجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب عقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الاقتصاد “محمد الحويج ” للاطلاع على تقرير نشاط ديوان الحبوب للعام الجاري والإجراءات المتعلقة بتوفير ساحات توريد الحبوب وتقديم التسهيلات اللّازمة للشركات والمطاحن.

وبحسب بيان لحكومة الدبيبة فإنه تم التأكيد على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم الإنتاج المحلي من الحبوب ودعم المزارعين والمشاريع الزراعية لإنتاج البذور المحصنة.

كما وجه رئيس المجلس الأعضاء بإعداد رؤية الديوان الليبي للحبوب، ودعم الإنتاج المحلي من مادة القمح، ودعوة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لتنظيم اجتماع مع المنتجين للحبوب و أصحاب المطاحن بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لإتمام عملية تزويد الشركات والمطاحن بالإنتاج المحلي المتوفر لديها من الحبوب.