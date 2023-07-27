مصادر: اللواء طارق بن زياد يستنفر وحداته

قالت مصادر اليوم الخميس أن لواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة إستنفر جميع وحداته في الجنوب الغربي، وفقاً لوسائل اعلام محلية.

وبحسب تصريحات صحفية أفادت المصادر أن اللواء وجه قواته الى الحدود مع دولة النيجر، مشيرةً إلى أن استنفار قوات اللواء يأتي لتأمين الحدود تجنبًا لأي تداعيات جراء الاحداث الجارية هناك .

وفي وقت سابق، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على انقـلاب النيجر مؤكداً “قلقون بشدة من الأحداث الجارية ونعرب عن رفضنا للتغييرات غير الدستورية للحكومات، مضيفاً “ندعو لوضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها وتقلق كل الدول المجاورة والمجتمع الدولي”.

وفي بيان عسكري عبر التلفزيون الرسمي النيجري أُعلن عن عزل الرئيس محمد أبوعزوم وتأسيس مجلس يتولى مقاليد السلطة في البلاد وإغلاق الحدود الى اشعار آخر.