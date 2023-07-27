وزارة الاقتصاد تناقش الترتيبات لإقامة الملتقى الاستثماري الليبي المغربي بطنجة

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة مع رئيس الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، عبد اللطيف البيلالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش ومستشار الوزير شذر الصيد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد إن الاجتماع الذي عقد بحضور عضوا لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وزليتن، سعد الضاوي، جلال باني، وعدد من أصحاب الأعمال والشركات المغربية، ناقش الترتيبات الجارية لإقامة الملتقى الاستثماري الليبي المغربي بطنجة شهر سبتمبر المقبل ومشاركة أصحاب الأعمال والشركات الليبية بالملتقى والمعرض المصاحب لفتح آفاق التعاون بمجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص تصدير للمنتجات الليبية.

وأكد الحويج، أن حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التابعة لها تهدف الى تشجيع قطاعات التجارة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق القانون رقم 9 لقطاع الاستثمار بالدولة والذي يقدم مزايا تدعم حركة القطاع بمختلف المجالات، مشيراً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تفعيل المناطق الحرة والخاصة لتنشيط تجارة العبور واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة اضافة الى الموقع الجغرافي بما يجعلها بوابة تجارية و موطن استثمار حقيقي بالمناطق كافة.

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كما أشاد وفد مملكة المغرب بجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار المشهود، مؤكداً رغبة أصحاب الاعمال والشركات المغربية في تعزيز العلاقات التجارية وعقد شراكة استثمارية مع القطاع الخاص الليبي بمجالات ذات الاهتمام المشترك.