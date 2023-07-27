نصية: مجلس الدولة يتفهم جيدًا ملاحظاتنا على خارطة الطريق

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن مجلس الدولة يتفهم جيدًا ملاحظاتنا على خارطة الطريق.

وأضاف نصية أنه لا يوجد أي خلاف جوهري بين النواب والدولة فيما يخص خارطة الطريق والوصول إلى الانتخابات.

وبين أن المجلس صوت على خارطة الطريق والملاحظات التي تم إضافتها لتُحال إلى مجلس الدولة.

وذكر نصية نريد رئيس وزراء أزمة لإجراء الانتخابات وحل المختنقات التي يعاني منها الليبيون، و لا نريد رئيس وزراء يتحدث عن مشروعات تستغرق 5 و6 سنوات وإعمار.

وتابع نريد فقط رئيس حكومة لمدة 240 يوم للتجهيز للانتخابات ومتابعة المرتبات والمشاكل الحياتية العاجلة.

وأكد نصية على أن المجلسين يحرصان على الوصول لرئيس وزراء جيد يأتي بفريق كفؤ ويراعي التوزيع الجغرافي والتوازن السياسي.

وبين أنه نريد رئيس حكومة يكون هدفه تذليل كل الصعوبات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.