“حماد” والعميد “صدام حفتر” يتابعان أعمال الصيانة بخط المياه المنهار في اجدابيا

الوطن| رصد

أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، وآمر عمليات القوات البرية العميد صدام حفتر، و رئيس جهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ورئيس نيابة اجدابيا، زيارة تفقدية لأعمال الصيانة لخط النهر الصناعي بمدينة أجدابيا، للاطلاع على اعمال الصيانة واصلاح الاعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في المنطقة الأيام السابقة.

وأوضح العاملين بجهاز النهر، أن فرق العمل قامت بسحب المياه بالكامل، وبدأت فعليا بالأعمال الهندسية الخاصة بجهاز النهر، وأزالت الأنبوب المتضرر، مؤكدين استجلاب كافة القطع لتركيبها، بالاضافة الى وصول الأنبوب الجديد الذي سيجري البدء في تركيبه بدلا من الأنبوبالمتضرر اليوم، وجميع المعدات جاهزة لإصلاح العطل.

وأوضحوا أن أعمال إصلاح الأضرار تستغرق حوالي 18 يوما، والعمل يستمر على مدار 24 ساعة دون توقف.

هذا وقد عبر حماد عن ثقته في قدرة الجهات المعنية عبر تظافر الجهود من اجل مواجهة الازمة الراهنة وتسخير كافة امكانيات الحكومة لحل الازمة وتواجده بشكل مستمر على الارض حتى عودة ضخ المياه بمستوياتها السابقة.