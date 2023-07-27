“حزب العدالة والبناء” يرفض تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من قبل البرلمان

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رفض حزب العدالة والبناء، في بيان له، حالة العبث التشريعي والقانوني الممارسة بشكل ممنهج من قبل مجلس النواب، لا سيما ضد السلطة القضائية، والتي ستؤدي إلى تقسيم المؤسسة القضائية وتعطيل المسار السياسي نحو الانتخابات، وخلط الأوراق والإبقاء على الوضع الانتقالي.

وذكر الحزب أن العبث التشريعي الذي جرى اليوم ونص على تعيين مجلس النواب بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يعد خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وإخلالا للتوازن بينها.

وأضاف أنه آت في إطار تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، والسيطرة عليها، وتوظيفها في الصراع السياسي.

ودعا الحزب كوادر المؤسسة القضائية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة، وعدم جرها إلى وحل المعترك السياسي أو القبول بتوظيفها فيه والوقوف صفاً واحداً أمام محاولات المساس بها والنيل من تماسكها، كما يدعوهم إلى الاتفاق فيما بينهم على الحفاظ على هيكل المؤسسةعلى النحو الذي كان عليه قبل إصدار المجلس لقراره رقم 11 لسنة 2021.