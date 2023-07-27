“شركة الكهرباء” تواصل أعمال صيانة المحطات المتضررة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

الوطن| رصد

واصلت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة لعددٍ من المحطات والكوابل المتضررة جراء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية المرتبط بزيادة درجات الحرارة في فصل الصيف.

حيث أكمل العاملون بالشركة خلال الأيام الماضية صيانة عدد من المحطات الكهربائية والأسلاك المتضررة جراء ارتفاع الاحمال، بالإضافة للبدء في صيانة عدد من المحطات الأخرى بهدف تقليل ساعات طرح الأحمال تدريجيًا وصولًا لإعادة التيار الكهربائي لكافة المدن والمناطق بالشكل الكامل ودون انقطاعات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد القاضية بضرورة المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، وبمتابعة مباشرة من وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة عوض البدري.