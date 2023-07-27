“وليد اللافي” يناقش أهم الإشكالات المالية التي تواجه مؤسسات الإعلام

الوطن| رصد

ناقش وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، مع عددٍ من مدراء المؤسسات الإعلامية أهم الإشكالات المالية التي تواجهمؤسسات الإعلام الوطني.

وأكد اللافي خلال الاجتماع الذي عُقد بمكتبه اليوم الأربعاء بطرابلس، على أهمية إيجاد حلول بديلة في ظل تأخر مخصصات الباب الثاني،كما وجه بضرورة عقد اجتماعات مباشرة مع وزارة التخطيط؛ لمناقشة هذه الخطة التنموية لكل مؤسسة.

وحضر الاجتماع، رئيس الهيئة العامة للصحافة عبدالرزاق الداهش، ومدير قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، ومدير الهيئة العامة لرصدمحتوى الإعلامي جلال عثمان، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أحمد الفيتوري، ومدير التحرير بإدار الإعلام والاتصال الحكومي علا الشويهدي، ومسؤول التخطيط والمتابعة بمكتب وزير الدولة أحمد الغول.

كما شدد اللافي، على أهمية استمرار مشاريع التدريب والتطوير في كل المؤسسات الإعلامية طوال العام وفقًا للرؤية الاستراتيجة للتدريب، وتجديد مرافقها وتطويرها؛ للقيام بدورها بأفضل صورة ممكنة في ظل الاهتمام الواسع الذي يوليه رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة بقطاع الإعلام والاتصال الحكومي.