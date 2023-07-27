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الأرصاد الجوية: اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

 

الوطن | رصد

  توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصةً المناطق الساحلية حيث تتراوحمابين (30 – 35)مْ مع رطوبة عالية نسبياً، وتتراوح على مناطق الدواخل مابين(36– 39)مْ بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على مناطقالوسط والجنوب حيث تتراوح مابين (40 – 46)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجنوب الشرقي.

   كما توقع المراكز ارتفاع  درجات الحرارة بشكل تدريجي بدايةً من يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا خاصةً مناطق الدواخل، ويكونملحوظ يوم السبت وتنخفض يوم الاثنين.

 

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#المركز الوطني للأرصاد الجوية #حالة الطقس ليبيا

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الوطن الليبية

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