قلمة: أساس الطريق لإنجاح الانتخابات هو إقرار البرلمان لقوانينها

أكد عضو لجنة «6+6» عن مجلس النواب صالح قلمة، أن أساس الطريق لإنجاح الانتخابات هو إقرار البرلمان للقوانين الانتخابية.

وقال قلمة، في تصريحات صحفية: “خارطة الطريق تشمل جانب الحكومة وهناك آليات أبدى النواب ملاحظاتهم حولها مع تباين في الآراء بين الأعضاء”.

وأضاف “كان يجب مناقشة موضوع القوانين الانتخابية كاملة مع مناقشة موضوع تشكيل أو تغيير الحكومة، قد تحدث بعض الصعوبات في تنفيذ الخارطة لو لم تنفذ بشكل كامل”.

وتابع “عندما تتهيأ الظروف للانتخابات سنتمكن من تشكيل حكومة واحدة بسهولة، على أساس برنامج العمل والسيرة الذاتية للمترشح لرئاستها”.