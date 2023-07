تسهيل إقامات الليبيين في تركيا يتصدر مباحثات المنقوش وفيدان

التقت اليوم وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أول لقاء رسمي يجمعهما بعد توليه مهامه وزيراً للخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وجهود دعم استقرار ليبيا، وفق السفارة الليبية في أنقرة.

كما ناقش الجانبان سبل حل مشاكل الجالية الليبية في تركيا، خاصة مشكلات استخراج وتجديد الإقامات للمرضى الليبيين ومرافقيهم، والطلاب وأسرهم، والجالية الليبية المقيمة في تركيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونائبه أحمد يلدز بالعمل على حل هذه المشاكل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

المصدر: السفارة الليبية في أنقرة

