ليبيا.. اعتدال نسبي بدرجات الحرارة على المناطق الشمالية وخاصة الساحلية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد في ليبيا، اليوم الخميس، حدوث اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا بينما تبقى الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة على الدواخل، وتسجل زيادة تدريجية بداية من غد خاصة على مناطق الدواخل.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.