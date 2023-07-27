اللواء “أبوزريبة” يجتمع مع اللجنة المكلفة بتحضير الملتقى العام السنوي 

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اجتماع وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، مع ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بتحضير الملتقى العام السنوي لمُكونات وَقيادات الوزارة في مدينة بنغازي.

وناقش أبوزريبة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتحضيرات اللازمة لهذا الحدث، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين جميع مكونات وقيادات الوزارة وتطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وأعرب “أبوزريبة” عن اهتمامه البالغ بضمان نجاح هذا الاجتماع السنوي العام وتحقيق أهدافه المرجوة، مُشددًا على أهمية العمل للخروج بهذا الحدث بأفضل شكل.