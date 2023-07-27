رطوبة عالية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا لليوم الخميس 27 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 27 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حبث يشهد اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصةً المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبياً بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–35)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (36-40) مْ على الدواخل، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد خاصةً على مناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-35)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-46)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.