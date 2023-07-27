ليبيا تتصدر قائمة أعلى دول إفريقيا استيراداً من مصر خلال عام 2022

الوطن/رصد

أشارت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 مليون دولار ثم غانا 238 مليون دولار .

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

كما أوضحت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها15.4%.