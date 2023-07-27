المنفي: أي تغيير غير دستوري في سلطة النيجر يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي

ليبيا- أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بيانا بشأن الأحداث الجارية في النيجر.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه جاء فيه متابعة المنفي بقلق ما تتعرض له الشرعية بالنيجر عبر محاصرة الرئيس المنتخب محمد بازوم من خلال عملية عسكرية “غادرة” خارج القانون والوضع الشرعي من قبل وحدة من العسكر لإحداث تغيير غير دستوري في السلطة القائمة ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

ووفقا للبيان يعتبر النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي مثل هذه التدخلات الهادفة لإسقاط السلطة الشرعية أو ابتزازها بوسائل غير دستورية مرفوضة ولن تمكن فاعليها أن يكون ممثلين للشعب النيجيري في المجتمع الدولي ما يحتم العودة إلى الثكنات العسكرية.

ودعا البيان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاتخاذ كل ما من شأنه تأمين سلامة الرئيس محمد بازوم وأسرته ورئيس وأعضاء حكومته مع مناشدة النيجريين للعمل على حماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة عبر تفادي اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح.