“وزارة الخدمة المدنية” و”صندوق تنمية الموارد البشرية” توقعان مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

الوطن| رصد

وقعت وزارة الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية ،مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، في مجال تقاسم الأدوار، وتعزيز مبدأ الشراكة بين الطرفين.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتعاون بين الجانبين لعقد المؤتمر السنوي الـ22 في طرابلس خلال هذا العام، الذي يحمل عنوان“تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على أنماط أداء المؤسسات في ظل الفرص والتحديات العالمية المستجدة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة“.

وحضر مراسم التوقيع وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي محمد المختار، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فائز بن عمران، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة حنان بالأشهر، ومدير مكتب وزير الخدمة المدنية أبوبكر القاضي، وأمين سر شؤون الديوان إبراهيم أبو المغاير، ومدير مكتب العلاقات العامة والإعلام مراد الضبع ، ومدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل عبدالقادر أبوشناف.