زنبو: الأوروبيون يديرون ملف الهجرة منفردين دون أي دور لحكوماتنا

قال طارق رمضان زنبو مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز إن ليبيا من أهم معابر الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا منذ زمن بعيد يشهد عليه تاريخ المنطقة، إلا أن مع تطور الظروف السياسية وتزايد المتطلبات الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية، الأمر الذي زاد من معدلات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، حيث ترغب أوروبا في الأيدي العاملة، ويرغب الأفارقة في الخروج من الفقر وعدم الاستقرار وسوء المعيشة إلى حياة أخرى مختلفة تماما، يشعرون فيها بظروف أفضل وحياة أنعم وهامش كبير من الحريات.

أضاف في مقال بإحدى المواقع الإخبارية أن غياب الرؤية الواحدة واستراتجية موحدة لإدارة ملف الهجرة عن الحكومات الليبية المتعاقبة، هو الأمر الذي دفع بالأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية بإدارة الملف بانفراد وفقا لما يخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية والأمنية، وبناء عليه، فإننا كمواطنين ومراقبين لهذا الملف الخطير بتداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، وبأبعاده الإنسانية والإقليمية والدولية، يتحتم على الحكومة الليبية تبني سياسة موحدة وحازمة وفقا لرؤية استراتيجية تخدم المصالح الليبية أولا في جميع أبعادها مع مرعاة الجانب الإنساني وفقا للتشريعات الليبية النافذة وبالتعاون مع المجتمع الدولي بما لا يتعارض وسياسات الدولة الليبية أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.