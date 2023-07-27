| الشويهدي يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود حكومتين في ليبيا

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2023/07/27 على الساعة 12:20

: أكد رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن مجلس النواب جلال الشويهدي، أنه يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود حكومتين متنافستين في ليبيا.

وذكر الشويهدي في تصريحات لــمنصة “فواصل” أمس الأربعاء، أن لجنة (6+6) اتفقت على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، مشددًا على أنه لا يمكن لأي دولة التدخل في هذا الشأن.

وأضاف أنه لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة،لافتا إلى أن البعثة الأممية لديها مطالب، لكن لجنة 6+6 والشعب الليبي لن يقبلوها.

ووصف الشويهدي تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بأنها “فقاعات فارغة”، مشيرًا إلى استحالة تدخله في قرارات مجلسي النواب والدولة.

وكانت اللجنة قد عبرت يوم الاثنين عن رفضها ما وصفته “محاولة بعثة الأمم المتحدة فرض الإملاءات في الشأن الليبي”، متهمة المبعوث الأممي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إياها في الوقت نفسه إلى دعم خارطة الطريق المعتمدة من قبل المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.

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