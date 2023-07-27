دبيبة يدعو لوقف فوري للتحركات العسكرية في النيجر

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، عن قلقه الشديد إزاء الأخبار الواردة من النيجر، والتي من شأنها أن تهدد استقرار البلد الجارة.

وقال دبيبة، في بيان له: “التمسك بمبادئ الاتحاد الأفريقي الرافضة للتغييرات غير الدستورية للحكومات، نضم صوتنا إلى الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في دعوتهما لعودة الاستقرار واستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية”.

كما دعا رئيس حكومة الوحدة إلى وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية، مؤكدا أنها تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل.

ومن جانبه ندد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بـمحاولة استقرار النيجر، ووصفها بأنها البلد الجار والشقيق، معتبرا أن جر البلد لأتون صراع من شأنه أن يمزق استقرار كامل المنطقة.