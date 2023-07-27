القماطي: تدخل مجلس النواب في السلطة القضائية “مؤسف ومخزي”

هاجم جمعة القماطي رئيس ما يعرف “حزب التغيير”، مجلس النواب الليبي وقال “كم هو مؤسف ومخزي أن يقوم المسيطرون على مجلس النواب بالتدخل في السلطة القضائية في ‎ليبيا وتفتيتها واستخدامها لتقوية مواقفهم السياسية”.

أضاف في بيان له على تويتر “تمرير عدة قوانين غير متوافق عليها لاعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث محكمة دستورية جديدة وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، كلها خطوات احادية هدفها السيطرة على السلطة القضائية واستخدامها لصالح أحد اطراف الصراع، خاصة وأن القضاء هو اخر صرح من مؤسسات الدولة كان دائما بعيدا عن الانقسام وفوق الصراعات” وفق تعبيره.

أضاف قائلًا “يجب الابتعاد عن المساس بالسلطة القضائية وتركها لتكون السد الاخير الضامن للفصل بين السلطات، ولا تغيير فيها الا من خلال ‎دستور دائم منبثق عن الشعب. ولا يحق أن يكون احد فوق السلطة القضائية المستقلة الا الدستور، خاصة مجلس نيابي منقسم فاقدا للشرعية ورافضا الخضوع للشعب من خلال انتخابات جديدة! ويبقى الشعب الليبي هو مصدر السلطات والشرعية وليس عقيلة ونوابه العابثين بمصير ‎ليبيا ومستقبلها” وفق قوله.