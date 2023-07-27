| أول لقاء رسمي لوزيري خارجية ليبيا وتركيا عقب الانتخابات التركية

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2023/07/27 على الساعة 11:15

: التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بنظيرها التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة، في أول لقاء رسمي بينهما منذ تولي فيدان منصبه بعد الانتخابات التركية الأخيرة وفوز حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعبيهما، إضافة إلى جهود دعم الاستقرار في ليبيا، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما ذكر بيان للخارجية الليبية.

كما أكدا أهمية دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بينما أشادت المنقوش بالمواقف التركية التي وصفتها بالداعمة للشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، معربة عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع تركيا خلال المرحلة المقبلة، حسب نص البيان.