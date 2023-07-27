المسماري: حدود ليبيا المشتركة مع دول الجوار تمتد لأكثر من 4200 كيلو متر وتحتاج 30 ألف عنصر لتأمينها

ليبيا – دعا المتحدث العسكري باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، إلى دعم ليبيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً وجود عصابات دولية تعمل على تهريب الأسلحة والمتطرفين والمهاجرين.

المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” أكد حاجة البلاد إلى 30 ألف عنصر لتأمين الحدود بين ليبيا ودول الجوار.

وأشار إلى معاناة ليبيا من فراغ أمني عقب أحداث 17 فبراير 2011 بسبب تشكيل عصابات دولية عابرة للحدود تعمل على تهريب الأسلحة والمتطرفين والمهاجرين غير الشرعيين، ما أثر على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.

وأضاف:”ليبيا تعاني المهاجرين غير الشرعيين باعتبارها دولة عبور، حيث تنقل عصابات التهريب المهاجرين من دول الجوار إلى السواحل الليبية تمهيداً لتهريبهم إلى أوروبا”.

وأوضح أن الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار تمتد لأكثر من 4200 كيلو متر وهي مناطق صحراوية قاحلة ووعرة.

وأكد أن قوات الجيش منذ وصولها إلى مناطق الجنوب الغربي، وضعت تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أهمية الدعم الأوروبي لليبيا عبر ترتيبات ومراحل معينة كي تتمكن من الحد من ظاهرة الهجرة والقضاء عليها على المدى البعيد.

وأشار المسماري إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة وجهت تعليمات لكافة الوحدات العسكرية بضرورة محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤثر على أمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن ليبيا تحتاج أكثر من 30 ألف عنصر حرس حدود لتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار.

وتابع المسماري حديثه :”نشر الجيش الليبي قوات لتأمين الحدود المشتركة وطلب دعماً من الدول الأوروبية وكذلك التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.