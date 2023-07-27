ليبيا.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق في طرابلس لإجراء عمليات صيانة

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم فصل التيار عن ثلاث مناطق في العاصمة طرابلس لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات؛ وذلك لإجراء صيانة طارئة لمعالجة تسرب زيت في محول القدرة رقم «1» بمحطة الهضبة في سيدي حسين.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن فصل التيار يأتي حفاظا على استقرار الشبكة الكهربائية، واستدامة توفير الخدمة للمواطن، موضحة أنه سيشمل مناطق مشروع الهضبة وصلاح الدين وأجزاء من الخلة.

وتسببت موجة الحر التي تشهدها ليبيا مؤخرا في فصل التيار الكهربائي عن عديد المناطق الليبية جراء حدوث أعطال في المحولات والكابلات.