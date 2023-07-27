الحبيب الأمين: ليبيا دولة غير شرعية

زعم الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق والمؤيد للمليشيات أن ليبيا دولة غير شرعية وأن مجالسها الحاكمة وحكوماتها غير شرعية وسلطتها التشريعية منقسمة.

كتب قائلًا على تويتر “السلطات الرقابية منقسمة والسلطة القضائية منقسمة، ونحن نعيش بعهد ‎صراع ‎عصابات منفلتة متغولة ومتحولة على سلطات ليس مصدرها الشعب وعلى ثروات تركها الشعب لمافيا الميزانيات والاعتمادات والعقود ‎وجيش عائلي يقوده مجند اقليمي صار يدير ‎برلمان و لديه ‎حكومة ومحكمة ‎ ومجلس قضاء يطالب بحصته وأولاده من ‎الميزانيات و ‎مجلس المنفي يتكفل بذلك” وفق تعبيره.

يشار إلى أن الحبيب الأمين أعلن في عام 2014 تأييده لعملية الكرامة التي أطلقها الجيش ضد الإرهابيين والمليشيات ثم غيّر موقفه وبات من أشد المحرضين على الجيش وتمت مكافآته من قبل المليشيات بتعيينه سفيراً في مالطا، وبعد أن أكمل 4 سنوات هناك عاد إلى ليبيا وتفرغ للتحريض مجدداً ضد الجيش ومهاجمته عبر الفضائيات الممولة من الحكومة كقناتي فبراير والتناصح.