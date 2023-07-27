اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، حدوث اعتدال نسبي في درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال، خاصة المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية نسبيا، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.

وبحسب نشرةالأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية.

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول بداية من مساء غد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة على الدواخل، وتسجل زيادة تدريجية بداية من غد، خاصة على مناطق الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

بينما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غالبية المناطق.