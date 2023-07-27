الشويهدي: لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

ليبيا – أكد رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن مجلس النواب جلال الشويهدي، أنه يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود حكومتين متنافستين في ليبيا.

الشويهدي قال في تصريحات لمنصة “فواصل” إن لجنة (6+6) اتفقت على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، مشددًا على أنه لا يمكن لأي دولة التدخل في هذا الشأن.

واعتبر أنه لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن البعثة الأممية لديها مطالب، لكن لجنة 6+6 والشعب الليبي لن يقبلوها.

ووصف تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بأنها “فقاعات فارغة”، مشيرًا إلى استحالة تدخله في قرارات مجلسي النواب والدولة.