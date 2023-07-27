معهد السلام العالمي يصدر جملة توصيات لتمكين المرأة الليبية من لعب أدوارها

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته مجموعة الضغط الدولية “معهد السلام الدولي” المتخذة من الولايات المتحدة مقرا لها الضوء على حقوق نساء ليبيا وتمكينها منها.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد أهمية إيجاد بيئات تمكينية لمشاركة نساء ليبيا بشكل كامل ومتساو وهادف وآمن في كافة المجالات المشتركة، متطرقًا إلى سياق تاريخي تطورت من خلاله الركائز الـ4 لأجندة المرأة والسلام والأمن وهي الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والتعافي.

وتطرق التقرير لوجود فجوة بين الأطر الدولية للمشاركة والحماية والواقع الذي تعيشه المرأة لا سيما في السياقات المتأثرة بالنزاع مع الإشارة لوجود تجارب نساء ليبيات واجهن العقبات عند المشاركة في العمليات السياسية ونشاطات مرتبطة بالسلام والأمن.

وقدم التقرير سلسلة توصيات بشأن تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة لمجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فيه متمثلة في مواصلة البناء على التقدم المحرز في تعميم أجندة المرأة والسلام والأمن في ولايات البعثات الأممية.

وجاء في التوصيات أيضا إعطاء الأولوية لتنفيذ أحكام القرار 2493 بشأن خلق بيئات تمكينية لمشاركة المرأة وضمان تكليف مستشاري النوع الاجتماعي من ذوي الخبرة الخاصة بالسياق على أن يتم تزويدهم بالموارد المناسبة في جميع بعثات الأمم المتحدة.

وخولت التوصيات بعثات الأمم المتحدة ووكالاتها وشركائها إجراء تحليلات للمشاركة والحماية في سياق محدد تعزيز التنسيق بينها والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في القضايا ذات الصلة لمعالجة النطاق الكامل للحواجز المتعلقة بالحماية أمام مشاركة المرأة.

واختتمت التوصيات بالتأكيد على وجوب ضمان اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في استخدام الأدوات الرقمية للمشاركة لتعكس المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها النساء في بيئات الإنترنت.

ترجمة المرصد – خاص