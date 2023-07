أوروبا تفتح تحقيقا في حادثة “قارب طبرق”

أفادت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية ببدء تحقيق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن دور وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود “فرونتكس” في حادثة غرق مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان.

وأوضحت “بولتيكو” أن التحقيق سيركز على مشاركة “فرونتكس” في عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط، ويسعى لتوضيح ملابسات تحطم القارب قبالة السواحل اليونانية الذي انطلق من طبرق في يونيو الماضي.

وأشارت المجلة الأمريكية، نقلا عن عدد من الناجين، إلى أن حرس السواحل اليوناني سحب القارب ما أدى إلى غرقه، فيما أظهرت تقارير إعلامية مختلفة أن القارب توقف لساعات قبل أن يتدخل حرس السواحل.

وكان قارب صيد يستخدم لتهريب المهاجرين قد غرق في 14 يونيو 2023، في المياه الدولية في البحر الأيوني قبالة سواحل اليونان، بعد مغادرته من سواحل طبرق، في 10 يونيو، يحمل ما يُقدَّر بـ 400 إلى 750 مهاجراً، أُنقذ منهم نحو 104 أشخاص بينهم مصريون وسوريون وباكستانيون وأفغان وفلسطينيون، وانتشلت 82 جثة، وهناك مئات آخرين في عداد المفقودين، ويُرجّح أنهم قد لقوا حتفهم.

ويعتبر حقوقيون مأساة هذا القارب بمثابة دليل إضافي على ما يصفوه بنمط تنتهجه السلطات اليونانية لإبعاد القوارب عن حدودها بشكل غير قانوني، فضلا عن سوء معاملة المهاجرين، فيما دشن أهالي المفقودين حملة للمطالبة بالعدالة لضحايا القارب الغارق.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى إجراء تحقيق في طريقة تعامل السلطات اليونانية مع الكارثة، وسط مزاعم بأنه كان ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت سابق لبدء محاولة إنقاذ واسعة النطاق.

المصدر: مجلة “بولتيكو” الأمريكية + قناة ليبيا الأحرار

