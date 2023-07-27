“الكيلاني” تشدد على إدارة شركة الضمان استكمال الفنادق وكافة المشاريع المتوقفة

الوطن| متابعات

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية “وفاء الكيلاني” بأعضاء مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمارات في مقر الشركة، وتم استعراض سير العمل بالشركة ومستجدات صيانة الفنادق والقرى السياحية والمباني الإدارية والاستثمارية في كامل ربوع البلاد.

شددت الكيلاني على ضرورة الإسراع في استكمال الفنادق وكافة المشاريع المتوقفة، واستكمال الخطوات النهائية بإعادة تشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء المزيد من المشاريع في عدد المناطق، حيث تعد هذه المشاريع الذراع الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي حسب القوانين والتشريعات النافذة، وتساهم في دعم الصندوق ليستطيع الايفاء بالتزاماته تجاه فئة أصحاب المعاشات التقاعدية.