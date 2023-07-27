ناكر: إقامة المنطقة الحرة الزنتان خطوة جبارة في الاتجاه الصحيح

قال عبد الله ناكر، رئيس ما يعرف “حزب القمة”، إنه شارك في زيارة نوري علي قطاطي وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة لبلدية الزنتان أمس الأربعاء ، وبحضور عميد البلدية عمران امحمد وعميد الفرع البلدي الواعر الحمراني، والوكلاء وأعضاء البلدية للإعتماد النهائي للمنطقة الحرة، والتي خصص لها 25 هكتار، والمعرض الدولي الذي خصص له 5 هكتار لتنشيط تجارة العبور من الموانئ بالمنطقة الغربية إلى المنطقة الحرة الزنتان وصولا إلى السوق الإفريقية.

أضاف قائلًا في بيان بفيسبوك أنه قام بجولة ميدانية اطلع فيها على موقع المنطقة الحرة والمعرض، وتم شرح كل التفاصيل له من قبل المهندسين الخبراء، وكذلك تمت زيارة مطار الزنتان والإجتماع مع المسؤولين عنه، وأخذ فكرة عن كل إنجازات البلدية التي أثنى عليها. وهذه الخطوة الجبارة في الإتجاه الصحيح وبتوفيق من الله وعزائم الرجال وهممهم العالية لتنفيذ المنطقة الحرة والمعرض الدولي لخدمة بلديات المنطقة الغربية وليبيا كافة”.