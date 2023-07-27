حزب الإخوان: تعديل «النواب» لقانون القضاء «عبث تشريعي»

أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان، والذي يرأسه عماد البناني، رفضه تعديل مجلس النواب لقانون نظام القضاء.

وقال بيان صادر عن حزب الإخوان: “العبث التشريعي الذي نص على تعيين مجلس النواب بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات”، على حد تعبيره.

وأضاف “هذا العبث سيؤدي إلى تقسيم السلطة القضائية، وتعطيل المسار السياسي نحو الانتخابات، وخلط الأوراق والإبقاء على الوضع الانتقالي، وندعو كوادر المؤسسة القضائية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة، وعدم جرها إلى وحل المعترك السياسي”، وفقا لقوله.

وتابع “ندعوهم أيضًا إلى الاتفاق فيما بينهم للحفاظ على هيكل المؤسسة بالنحو الذي كان عليه قبل إصدار المجلس لقراره رقم 11 لسنة 2021″، بحسب البيان.