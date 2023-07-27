واشنطن: عملية المصالحة الفعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار

ليبيا – أقرت الولايات المتحدة على لسان سفيرها ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند أن عملية المصالحة الفعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الليبيون.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” نود في هذا الإطار الإشادة بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الإفريقي وقيادة جمهورية الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية يوم 20 يوليو في برازافيل.

وأعرب نورلاند عن أمله بأن يمهد اللقاء الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل يسمح لكل الليبيين بمختلف مشاربهم ومناطقهم بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة التي هي جد ضرورية لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع”.