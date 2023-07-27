“الدبيبة” يصدر تعميمًا على جميع الجهات العامة بتخصيص 5% من الوظائف لذوي الإعاقة

الوطن/متابعات

أصدر رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، تعميمًا على جميع الجهات العامة، بتطبيق قانون رقم 5 لسنة 1987، الذي ينص على تشغيل كل من اكتمل تدريبه في تخصصه من ذوي الإعاقة، في الجهات العامة، وتخصيص نسبة لهم لا تقل عن 5% من موظفي كل جهة.

وطالب الدبيبة في منشوره الذي نشر عبر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المنتهية، كل الجهات العامة بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب القانون، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتمكينهم من كل حقوقهم.