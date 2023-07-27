الحويج يدرس توحيد سعر الكيروسين

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماع يوم الأربعاء بديوان الوزارة مع فؤاد الرحيم رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط و سمير المهدي رئيس لجنة المشتقات النفطية باتحاد الصناعة الليبي بحضور مصطفى قدارة مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة في إطار متابعة سير عمليات توزيع مادة ” الكيروسين ” على الشركات والمصانع بكافة المناطق.

ونوقش بالاجتماع الآلية المتبعة بشركة البريقة لتزويد الشركات والمصانع ومحطات الوقود بمادة ” الكيروسين ” وتوفيرها حسب الطلب، كما تطرق الحاضرين الى أسعار البيع وإمكانية توحيدها على طلب الأفراد او كبار المستهلكين.