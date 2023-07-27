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الحويج يدرس توحيد سعر الكيروسين

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماع يوم الأربعاء بديوان الوزارة مع فؤاد الرحيم رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط و سمير المهدي رئيس لجنة المشتقات النفطية باتحاد الصناعة الليبي بحضور مصطفى قدارة مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة في إطار متابعة سير عمليات توزيع مادة ” الكيروسين ” على الشركات والمصانع بكافة المناطق.

ونوقش بالاجتماع الآلية المتبعة بشركة البريقة لتزويد الشركات والمصانع ومحطات الوقود بمادة ” الكيروسين ” وتوفيرها حسب الطلب، كما تطرق الحاضرين الى أسعار البيع وإمكانية توحيدها على طلب الأفراد او كبار المستهلكين.

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صحيفة الساعة 24

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