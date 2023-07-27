بن شتوان يزور طرابلس لمتابعة سير عمل شركة الخليج العربي للنفط

في إطار جولاته ومتابعاته الميدانية ووقوفه بشكل مباشر على سير العمل في مختلف المكاتب الإدارية والخدمية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط في مختلف المدن والمواقع.

اجتمع صباح اليوم الخميس المهندس محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط بمدينة طرابلس مع نوري التاورغي مدير مكتب شركة الخليج العربي للنفط في طرابلس.

وقدم التاورغي في هذا الاجتماع الذي تم عقده في مكتب الشركة بطرابلس الشكر والثناء لرئيس لجنة الإدارة لوقوفه ودعمه المستمر لمستخدمي المكتب وكذلك وضعه في صورة مجريات سير العمل اليومي بالمكتب والصعوبات التي يواجهها.

من جانبه أثنى بن شتوان على الجهود المبذولة من القائمين على مكتب طرابلس حاثا إياهم على المزيد من العمل متعهدا بتوفير الإمكانيات التي من شأنها المساعدة في انسيابية سير العمل.