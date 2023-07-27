الشويهدي: تصريحات “باتيلي” فقاعات فارغة

قال رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النوب جلال الشويهدي، إن البعثة الأممية لديها مطالب ولجنة 6+6 والشعب الليبي لن يقبلها.

وأكد الشويهدي، في تصريحات صحفية، أن لجنة 6+6 اتفقت على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات.

ولفت الشويهدي، إلى أن كل تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي فقاعات فارغة إذ لا يمكنه التدخل في قرارات مجلسي النواب والدولة.

وتابع الشويهدي:” من المستحيل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين ولا تستطيع أي دولة التدخل في هذا الشأن”.

واختتم الشويهدي قائلا:” لن يسمح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”.