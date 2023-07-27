شاهد.. جدول مواعيد الدراسة و الامتحانات لمراحل النقل و الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا 2023 2024

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى المقريف، قراراً بشأن تحديد موعد الاختبارات و الامتحانات النصفية و النهائية (اخر السنة) و مواعيد الاجازة و عطلة نهاية السنة الدراسية لمراحل النقل و الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 .

وأصدر وزير التربية والتعليم موسى المقريف، القرار رقم 1046 للعام 2023، بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد «2023 – 2024».

موعد الدراسة في ليبيا 2024 2023

وسيبدأ العام الدراسي لجميع الصفوف في التعليم الأساسي والثانوي في 3 سبتمبر المقبل، حسب القرار المنشور على صفحة وزارة التربية والتعليم بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وستعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي من 25 ديسمبر إلى 4 يناير من العام المقبل، ثم عطلة نصف السنة من 7 يناير إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الثاني بتاريخ 21 يناير، ثم تعلق الدراسة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المقبل وإجازة عيد الفطر، وذلك من 7 إلى 13 أبريل، وبعدها تستأنف مجددا.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل في 2 مايو، ثم تعقد الامتحانات النهائية لهم في الفترة من 5 إلى 16 مايو.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا 2024

وتنعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية من 19 مايو إلى 30 مايو القادم، وامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من 2 إلى 13 يونيو.

جدول مواعيد الدراسة و الامتحانات في ليبيا 2023 2024