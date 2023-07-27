المسوري: أناشد الصور وبورزيزة والقوي تفويت الفرصة على من يقتات على الانقسام

ناشد عضو مجلس الدولة صفوان المسوري، النائب العام ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء تجاوز ما يهدد وحدة المؤسسة القضائية وتفويت الفرصة على أصحاب الأفكار والأيادي الآثمة التي تقتات على الانقسام والتشظي والفتن، بحسب وصفه.

ودعا المسوري في تصريح صحفي النائب العام ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى السعي لتوطين الخلاف داخل مؤسسة القضاء لتفكيك ما وصفه بـ “المعضلة”.

وأوضح المسوري، أن الخلاف بدأ ينتقل إلى الخارج وبات يشبه ما يحدث في المشهد السياسي والأمني والعسكري من حيث الانقسام والاصطفاف.