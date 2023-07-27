مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و208 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 208 ألف برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرتها أن إنتاج المكثفات بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 ألف برميل يوميًا.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 إلى 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.