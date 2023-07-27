“حماد” يجري زيارة لمقر وزارة الحكم المحلي الجديد ببنغازي

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة بنغازي للاطلاع على سير العمل في الوزارة بعد افتتاح المقر الجديد الخاص بالوزارة.

والتقى حماد، خلال الزيارة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووكيل عام الوزارة أبوبكر مصادف، ووزير الموارد المائية، محمد دومة، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، وأعضاء مجلس النواب، يوسف العقوري، محمد الأفيرس.

وأثنى رئيس الحكومة على مجهودات وزير الحكم المحلي في توطين عمل الوزارة بكافة إدارتها في مقرها الجديد وتخصيص مقر خاص لرئاسة جهاز الحرس البلدي بهدف تسهيل التواصل مع كافة الجهات وتواصل المواطنين مع الوزارة.

وأكد حماد، على ضرورة اتجاه كافة الوزرات إلى توطين العمل الحكومي داخل المدن والمناطق لتقديم الخدمات للمواطنين.

وتقدم بالتهنئة للبلديات التي نجحت في انتخاب مجالسها البلدية، مؤكدا على ضرورة احترام أحكام القضاء في باقي البلديات التي صدرت بها أحكام قضائية.

كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة تواصل الوزارة وتقديم خدماتها لكل البلديات دون استثناء وتلبية نواقصها، وعلى إصدار تعليماته بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي للبدء بصرفها.

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من جهته أوضح وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، لرئيس الوزراء، أهمية واختصاصات وزارة الحكم المحلي والبلديات والأجهزة التابعة لها وتواصل الوزارة مع كافة البلديات البالغ عددها 43 بلدية في المنطقة الشرقية، و23 بلدية في المنطقة الجنوبية، و62 بلدية في المنطقة الغربية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الاصحاح البيئي، وشركات الخدمات العامة.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر مصادف، على توجه الوزارة في تنسيق اجتماع دوري مع كافة البلديات للاستماع إلى العراقيل والمشاكل التي تواجههم في تقديم خدماتهم للمواطنين.